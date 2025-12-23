ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 09:37

Минобороны доложило о взятии двух сёл под Харьковом и Днепропетровском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

На Харьковском и Днепропетровском направлениях зафиксировано продвижение российских войск. Об этом, со ссылкой на оперативные данные, заявили в министерстве обороны России.

Группировка «Север» в результате интенсивных действий взяла под свой контроль село Прилипка на Харьковском направлении. Это позволило укрепить позиции на данном участке фронта.

В то же время группировка «Восток» успешно развивает наступление на южном направлении. Её подразделения, продвинувшись в глубину украинской обороны, освободили населённый пункт Андреевка в Днепропетровской области.

Минэнерго Украины ввело аварийные отключения после ошеломительной ночной атаки ВС РФ
Минэнерго Украины ввело аварийные отключения после ошеломительной ночной атаки ВС РФ

Ранее Life.ru рассказывал, что группировка войск «Север» освободила село Прилипка в Харьковской области. В операции участвовали штурмовые группы 74-го отдельного разведывательного батальона, отряда «Шторм» и роты «Б» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar