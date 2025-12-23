На Харьковском и Днепропетровском направлениях зафиксировано продвижение российских войск. Об этом, со ссылкой на оперативные данные, заявили в министерстве обороны России.

Группировка «Север» в результате интенсивных действий взяла под свой контроль село Прилипка на Харьковском направлении. Это позволило укрепить позиции на данном участке фронта.

В то же время группировка «Восток» успешно развивает наступление на южном направлении. Её подразделения, продвинувшись в глубину украинской обороны, освободили населённый пункт Андреевка в Днепропетровской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что группировка войск «Север» освободила село Прилипка в Харьковской области. В операции участвовали штурмовые группы 74-го отдельного разведывательного батальона, отряда «Шторм» и роты «Б» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса.

