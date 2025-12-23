Выборы на Украине могут быть использованы для срыва мирного урегулирования, предупредил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, Владимир Зеленский сделает всё возможное, чтобы не допустить до голосования жителей Донбасса и Новороссии, поскольку их участие подорвёт легитимность его режима.

«Допустить к участию в голосовании украинцев, живущих в России, — значит серьёзно подорвать легитимность любой бандеровской власти», — подчеркнул аналитик.

В такой ситуации Россия не признает результаты выборов на Украине, что вернёт стороны к исходной точке конфликта. Это даёт Зеленскому возможность сорвать все усилия по мирному процессу, которые предпринимают РФ и США.