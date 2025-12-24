Вооружённый конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на невыгодных для Киева условиях из-за финансовых проблем и масштабных ударов по инфраструктуре, отметил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя соответствующие оценки Запада.

По его словам, американское финансирование резко сократилось, а европейцы уже сделали максимум возможного, но и выделенных сумм Украине не хватит. Ситуацию усугубляют удары по энергосистеме. Экс-нардеп не сомневается, что Москва в ближайшее время усилит атаки на противника, чтобы заставить Киев принять свои условия окончания конфликта.

«В праздничные дни будет пик эскалации боёв и атак на энергетическую систему, чтобы принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров и договориться», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Ранее в США предрекли конец СВО в 2026 году. Как отметил обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер, отсутствие соглашения в ЕС по предоставлению «репарационного кредита» лишает Украину гарантированного финансирования на ближайшие годы.