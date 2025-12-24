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Опубликовано 24 декабря 2025, 08:48

Политолог оценил вероятность окончания СВО в 2026 году

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Чем дольше киевский режим затягивает с заключением мирного соглашения, тем больших территорий, влияния и человеческих ресурсов он лишится, уверен политолог Дмитрий Аграновский. По его словам, вероятность завершения конфликта на Украине в 2026 году высока, поскольку он продолжается уже очень долго.

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В то же время эксперт подчеркнул, что вероятность не является стопроцентной, так как глубинные причины противостояния до сих пор не устранены. Европа, в отличие от США, отказывается слышать и понимать позицию России, хотя игнорирование наших интересов и привело к началу СВО.

Мы видим, что европейцы и их прокси в виде киевского режима нас абсолютно не слышат, но нас хотя бы частично слышат американцы. А в современном мире они решают гораздо больше, чем Европа», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Ранее в США предрекли конец СВО в 2026 году. Как отметил обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер, отсутствие соглашения в ЕС по предоставлению «репарационного кредита» лишает Украину гарантированного финансирования на ближайшие годы.

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Борис Эльфанд
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