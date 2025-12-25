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Опубликовано 25 декабря 2025, 03:48

Просто помогал людям: Боевики ВСУ застрелили жителя Торского, когда он кормил односельчан

ВСУ убили мирного жителя Торского в ДНР, развозившего продукты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мирного жителя, который в условиях боёв помогал односельчанам с продуктами, убили в селе Торское в ДНР. О трагедии РИА «Новости» рассказала беженка Вера Тимофеева – супруга погибшего мужчины.

Её муж на личной машине ездил за продуктами и развозил их тем, кто остался в селе и не успел выехать. Это была обычная помощь соседям, оказавшимся в ловушке боевых действий. Однако украинские солдаты расстреляли его возле собственного дома. Похоронить мужчину пришлось прямо во дворе. Могилу вырыли рядом с грушей, потому что возможности вывезти тело или провести полноценные похороны не было.

По данным Минобороны РФ, Торское было освобождено подразделениями группировки войск «Запад» 15 мая.

Беженка с ужасом описала избиение женщины боевиком ВСУ в Торском «до синевы»
Беженка с ужасом описала избиение женщины боевиком ВСУ в Торском «до синевы»

Ранее Life.ru писал, что под Купянском украинские военные уничтожили собственного бойца, который с поднятыми руками пытался сдаться в плен ВС РФ. Боевики ВСУ направили на сослуживца дрон-камикадзе, который и убил его во время эвакуации.

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Юния Ларсон
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