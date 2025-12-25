Представленный украинским руководством план урегулирования конфликта нежизнеспособен и полностью игнорирует ключевые условия российской стороны. Такое мнение в своём аккаунте в социальной сети X высказал отставной подполковник Вооружённых сил США Дениэл Дэвис.

По его словам, нынешний момент может быть последней возможностью достичь для Украины приемлемого исхода. Он предупредил, что отказ Запада идти на уступки по основным российским требованиям неизбежно приведёт к продолжению боевых действий.

«Если мы откажемся пойти на какие-либо из основных условий России, то единственным оставшимся путём для неё будет военное продвижение, в ходе которого мы пожертвуем Украиной», — написал Дэвис.

Эксперт заключил, что предложенный Киевом вариант не способен стать основой для реального урегулирования, поскольку не учитывает баланс сил и интересов на поле боя. По его оценке, такой подход лишь отсрочивает неизбежное военное решение конфликта.