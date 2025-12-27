Путин: Создание полосы безопасности идёт хорошими темпами
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Российские войска активно формируют полосу безопасности вдоль границы России и Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединённой группировкой войск. По словам главы государства, работы по созданию защитной зоны ведутся уверенными темпами сразу в нескольких приграничных регионах.
«Действительно, хорошими темпами идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей», — рассказал глава государства.
Кроме того, глава государства заявил, что у военных есть позитивные результаты, которые можно доложить гражданам в рамках специальной военной операции. Также президент заявил о кратном увеличении производства вооружений для СВО.
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