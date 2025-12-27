Путин: Создание полосы безопасности идёт хорошими темпами

Российские войска активно формируют полосу безопасности вдоль границы России и Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединённой группировкой войск. По словам главы государства, работы по созданию защитной зоны ведутся уверенными темпами сразу в нескольких приграничных регионах.