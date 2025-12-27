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Опубликовано 27 декабря 2025, 17:43

Путин: Создание полосы безопасности идёт хорошими темпами

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска активно формируют полосу безопасности вдоль границы России и Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединённой группировкой войск. По словам главы государства, работы по созданию защитной зоны ведутся уверенными темпами сразу в нескольких приграничных регионах.

«Действительно, хорошими темпами идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей», — рассказал глава государства.

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Кроме того, глава государства заявил, что у военных есть позитивные результаты, которые можно доложить гражданам в рамках специальной военной операции. Также президент заявил о кратном увеличении производства вооружений для СВО.

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Полина Никифорова
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