Переговоры с Россией – это единственный путь к миру, без них конфликт не закончится. С таким неожиданным признанием выступил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

«Переговорный процесс нужен и без этого не обойдётся, он необходим», — сказал Буданов* в интервью украинскому телеканалу «Общественное», которое транслировалось в YouTube.

В ходе того же интервью руководитель украинской спецслужбы определил февраль 2026 года как ключевой период, благоприятный для заключения мирного договора. Он аргументировал это тем, что к концу зимы совокупность обстоятельств, включая исчерпание военных запасов и потенциальные трудности с отопительным сезоном, сделает дальнейшее ведение боевых действий нерациональным.

Ранее Владимир Путин заявлял, что если украинское руководство не проявит готовности к мирному урегулированию, то все поставленные перед Россией цели будут достигнуты посредством военных действий в рамках специальной военной операции. Также глава государства подчеркнул, что Россия пытается завершить войну, начатую именно киевскими властями.

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