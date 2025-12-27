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Регион
Опубликовано 27 декабря 2025, 18:48

«Переговорный процесс необходим»: Буданов* призвал договориться с Россией до февраля 2026 года

Буданов* призвал договориться с Россией до февраля 2026 года

Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Переговоры с Россией – это единственный путь к миру, без них конфликт не закончится. С таким неожиданным признанием выступил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

«Переговорный процесс нужен и без этого не обойдётся, он необходим», — сказал Буданов* в интервью украинскому телеканалу «Общественное», которое транслировалось в YouTube.

В ходе того же интервью руководитель украинской спецслужбы определил февраль 2026 года как ключевой период, благоприятный для заключения мирного договора. Он аргументировал это тем, что к концу зимы совокупность обстоятельств, включая исчерпание военных запасов и потенциальные трудности с отопительным сезоном, сделает дальнейшее ведение боевых действий нерациональным.
Путин: Боевых действий можно было избежать, если бы Киев послушал Россию
Путин: Боевых действий можно было избежать, если бы Киев послушал Россию

Ранее Владимир Путин заявлял, что если украинское руководство не проявит готовности к мирному урегулированию, то все поставленные перед Россией цели будут достигнуты посредством военных действий в рамках специальной военной операции. Также глава государства подчеркнул, что Россия пытается завершить войну, начатую именно киевскими властями.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Полина Никифорова
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