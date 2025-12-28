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Регион
Опубликовано 28 декабря 2025, 05:23

Южная Осетия заявила об участии двух тысяч бойцов в СВО

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев в интервью РИА «Новости» заявил, что около двух тысяч граждан республики участвуют в специальной операции на Украине. Это значительная цифра для маленького народа, подчёркивающая их приверженность России и благодарность за поддержку.

Джиоев подчеркнул, что участие осетинцев в операции связано с уважением и признательностью к России. Республика считает победу на стороне России и осетинских добровольцев важным шагом для укрепления безопасности и стабильности.

В сентябре министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 добровольцев из Южной Осетии, участвовавших в специальной операции. Это подчеркивает значимость их вклада в защиту интересов России и укрепление безопасности на южных границах.

В Москве начались Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО
В Москве начались Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

А до этого Life.ru рассказывал китайский доброволец с позывным Машина принял православное крещение на передовой в зоне специальной военной операции. Защищать Россию также отправляются добровольцы из Африки. Ранее стало известно, что студент из Того подписал контракт с ВС РФ и уехал в зону СВО. Он освоил русский язык в полевых условиях и теперь планирует посвятить жизнь службе в Армии России.

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Оксана Попова
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