Под Миропольем в Сумской области пропала без вести группа военнослужащих из недавно сформированного подразделения Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В первый же день группу военнослужащих бригады отправили якобы на позиции ВСУ, после чего она в полном составе пропала без вести. Безусловно, ни о каком контроле позиций не было и речи, опорники уже давно были заняты российскими бойцами, а украинское командование решило таким образом проверить данный факт ценой жизней своих военнослужащих», — передал информацию собеседник агентства.

Собеседник агентства утверждает, что подразделение было отправлено на уже занятые российскими войсками позиции под командованием полковника Романа Евчуна (позывной Топаз). Командование ВСУ, по его словам, таким образом решило проверить обстановку, что привело к исчезновению группы.