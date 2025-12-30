Попытка ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина может ускорить завершение СВО, заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. По его словам, радикальные действия Украины, предпринятые сразу после переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, заставили геополитических игроков поддержать РФ и осудить подрыв дипломатических усилий.

Участник Изборского клуба отметил, что провокация ВСУ, создав эффект информационной бомбы, навредила прежде всего самому Зеленскому. Сейчас, по его мнению, формируется уникальная ситуация, вынуждающая Россию и США, несмотря на старые противоречия, найти точки соприкосновения для урегулирования конфликта, что может привести к принятию более жёстких мер по отношению к Украине.

«Появляется уникальная политическая коллизия, когда Путин и Трамп объединяются для того, чтобы с переходом на 2026 год уже окончательно похоронить киевский режим и вывести украинский кризис из тупика», — подчеркнул политолог в интервью NEWS.ru.