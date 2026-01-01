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Опубликовано 1 января, 15:01

Украина получила от Германии два новых ЗРК Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Украина получила от Германии два новых зенитных ракетных комплекса Patriot для усиления своей противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Два комплекса ПВО Patriot прибыли», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В министерстве пояснили, что поставка была осуществлена в рамках ранее достигнутых договорённостей с Правительством ФРГ.

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Ранее Life.ru сообщал, что Германия выделила 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к ФРГ присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Позднее Зеленский заявил о прибытии в страну двух комплексов Patriot от Германии.

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Вероника Бакумченко
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