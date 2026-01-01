Украина получила от Германии два новых ЗРК Patriot
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Украина получила от Германии два новых зенитных ракетных комплекса Patriot для усиления своей противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
«Два комплекса ПВО Patriot прибыли», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.
В министерстве пояснили, что поставка была осуществлена в рамках ранее достигнутых договорённостей с Правительством ФРГ.
Ранее Life.ru сообщал, что Германия выделила 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к ФРГ присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Позднее Зеленский заявил о прибытии в страну двух комплексов Patriot от Германии.
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