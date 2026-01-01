Украина получила от Германии два новых ЗРК Patriot

Украина получила от Германии два новых зенитных ракетных комплекса Patriot для усиления своей противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Два комплекса ПВО Patriot прибыли», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В министерстве пояснили, что поставка была осуществлена в рамках ранее достигнутых договорённостей с Правительством ФРГ.