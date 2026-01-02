«Оживший» главарь РДК* Денис Капустин** переобъявлен в розыск в России

Основатель признанного террористическим Русского добровольческого корпуса* Денис Капустин** переобъявлен в федеральный розыск. Соответствующая отметка появилась в базе МВД России. В карточке указано, что розыск объявлен повторно, на основании новой статьи Уголовного кодекса.

Как сообщили в правоохранительных органах, речь идёт о втором уголовном деле в отношении Капустина**. Материалы по нему в настоящее время рассматриваются во 2-м Западном окружном военном суде. Подробности обвинения не раскрываются.