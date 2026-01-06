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Регион
Опубликовано 6 января, 10:20

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы 6 января

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somsak suwanput

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somsak suwanput

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались очередные взрывы. Об инциденте сообщило украинское издание «Общественное. Новости», не предоставив пока никаких дополнительных деталей о происшествии.

В Харькове прогремело пять взрывов, есть значительные повреждения энергетики
В Харькове прогремело пять взрывов, есть значительные повреждения энергетики

Ранее Life.ru сообщал о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья. Кроме того, в Харькове зафиксировано повреждение энергетического объекта, минувшей ночью в городе два раза звучала сирена воздушной тревоги.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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