В Киеве заявили об экстренных отключениях света

В Киеве на левом берегу Днепра три района остались без света по экстренному распоряжению. Компания ДТЭК объявила, что в этих районах введены аварийные отключения.

«Такие меры приняты по распоряжению «Укрэнерго», — пояснили в холдинге. Все действующие графики подачи электроэнергии там отменены.

Ситуация в городе напряжённая. Из-за проблем с электричеством ограничено движение поездов на красной ветке метро. Ранее мэр Виталий Кличко сообщал о перебоях с водой и светом в столице.

Напомним, в ночь на 9 января в Киеве и Львове прогремели многочисленные взрывы. Позже Минобороны РФ сообщило, что Армия России ударила по объектам ВСУ в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Применялись различные средства поражения, в том числе новейший ракетный комплекс «Орешник».

Ранее Life.ru писал, что Днепропетровская и подконтрольная Киеву часть Запорожской области оказались практически полностью обесточены. Продолжающиеся перебои привели к серьёзным последствиям. В Днепропетровске местные власти продлили школьные каникулы до 11 января и остановили весь электротранспорт.