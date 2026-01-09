МИД РФ: К повреждению здания посольства Катара в Киеве привела работа ПВО Украины

МИД России назвал ложными заявления украинских источников о якобы причастности РФ к повреждению здания посольства Катара в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что дипломатические представительства никогда не являлись целями ударов российских Вооружённых сил.

Как сообщили в МИД, вблизи катарской дипмиссии не находилось назначенных целей, а потому произошедшее указывает на некорректную работу украинской системы ПВО. Именно сбой при отражении удара, по данным ведомства, и привёл к повреждению здания посольства.

В Москве отдельно отметили, что Катар рассматривается как приоритетный партнёр и дружественная страна РФ. Дипломаты подчеркнули, что обвинения в адрес России не соответствуют действительности и искажают реальную картину произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что Минобороны РФ сообщило о достижении целей масштабного удара по объектам ВСУ на Украине в ночь на 9 января. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на удар по резиденции президента России в конце декабря и проводилась высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетой «Орешник». В Минобороны подчеркнули, что подобные действия киевского режима не останутся без ответа