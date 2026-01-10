В Киеве гремят взрывы на фоне работы ПВО

В ночь на 10 января в Киеве прозвучали взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о работе средств противовоздушной обороны.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сирены звучат в Киевской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, прошлой ночью РФ нанесла массированный удар по энергообъектам в Киеве и области, в результате чего были зафиксированы масштабные сбои в электроснабжении на ряде городских территорий. Половина города осталась без отопления.