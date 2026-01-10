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Опубликовано 10 января, 14:49

Bloomberg заявил о кошмаре на Западе из-за произошедшего в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Массированные удары по портовой инфраструктуре на Украине привели к серьёзному падению экспорта зерна. По данным агентства Bloomberg, в декабре экспорт украинской пшеницы сократился почти на четверть (25%) из-за действий российской армии.

«Экспорт пшеницы с Украины, одного из крупнейших мировых поставщиков зерна, в декабре сократился почти на 25%: Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идёт основной поток поставок. <…> Под ударом оказались порты в Одессе, включая порт Южный», — говорится в публикации.

Аналитик рынка Донатас Янкаускас пояснил, что разрушение портовых и логистических мощностей напрямую снизило реальные возможности по отгрузке зерна, вызвав массовые задержки и переносы поставок в страны Запада. Это создало серьёзные проблемы для Украины как одного из крупнейших мировых экспортёров зерновых.

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Одессе
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Ранее Life.ru писал, что Россия укрепляет свои позиции ключевого поставщика удобрений для азиатских гигантов. Уже сейчас на нашу страну приходится треть импорта Индии и 40% — Китая, для которого главным продуктом является хлористый калий.

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Александра Мышляева
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