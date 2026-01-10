Массированные удары по портовой инфраструктуре на Украине привели к серьёзному падению экспорта зерна. По данным агентства Bloomberg, в декабре экспорт украинской пшеницы сократился почти на четверть (25%) из-за действий российской армии.

«Экспорт пшеницы с Украины, одного из крупнейших мировых поставщиков зерна, в декабре сократился почти на 25%: Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идёт основной поток поставок. <…> Под ударом оказались порты в Одессе, включая порт Южный», — говорится в публикации.

Аналитик рынка Донатас Янкаускас пояснил, что разрушение портовых и логистических мощностей напрямую снизило реальные возможности по отгрузке зерна, вызвав массовые задержки и переносы поставок в страны Запада. Это создало серьёзные проблемы для Украины как одного из крупнейших мировых экспортёров зерновых.



Ранее Life.ru писал, что Россия укрепляет свои позиции ключевого поставщика удобрений для азиатских гигантов. Уже сейчас на нашу страну приходится треть импорта Индии и 40% — Китая, для которого главным продуктом является хлористый калий.