ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 января, 16:34

Немецкая ПРО против «Орешника»: Германия оказалась беззащитной перед гиперзвуком

Die Welt: Немецкая ПРО Arrow-3 не сможет сбить ракету «Орешник»

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Немецкая система противоракетной обороны Arrow-3 оказалась не готова к противодействию российской гиперзвуковой ракете «Орешник». Об этом сообщает газета Die Welt, анализируя последствия недавнего удара по объектам на западе Украины.

По данным издания, комплекс Arrow-3 в Германии всё ещё находится на ранней стадии развёртывания. Хотя радиолокационные средства в Саксонии-Анхальт, предположительно, зафиксировали пуск ракеты, возможности для её перехвата у системы не было.

Журналисты отмечают, что дальность «Орешника» достигает 5,5 тысячи километров, что позволяет ракете поражать цели на всей территории Европы. При этом существующие у Германии средства противоракетной обороны не рассчитаны на борьбу с подобными гиперзвуковыми целями.

Источники в НАТО подтвердили изданию, что Arrow-3 пока не достигла полной боеготовности. Теоретически для перехвата могла бы применяться система Patriot, однако она не предназначена для противодействия гиперзвуковым ракетам.

В Берлине выражают обеспокоенность тем, что демонстрация возможностей «Орешника» ставит под сомнение эффективность текущей конфигурации европейской ПРО, несмотря на то что Arrow-3 изначально задумывалась как ключевой элемент защиты от баллистических угроз.

В Китае заявили о новом этапе конфликта на Украине после удара «Орешником» в «сердце ВСУ»
В Китае заявили о новом этапе конфликта на Украине после удара «Орешником» в «сердце ВСУ»

Напомним, Украина обратилась в ООН сразу после удара российской ракеты «Орешник» по Львовской области в начале января. А 10 января, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео январского удара комплексом «Орешник» и назвал его предупреждением для европейских лидеров, продвигающих идею ввода войск НАТО на Украину.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Германия
  • «Орешник» (ракета)
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar