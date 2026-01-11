Немецкая ПРО против «Орешника»: Германия оказалась беззащитной перед гиперзвуком

Немецкая система противоракетной обороны Arrow-3 оказалась не готова к противодействию российской гиперзвуковой ракете «Орешник». Об этом сообщает газета Die Welt, анализируя последствия недавнего удара по объектам на западе Украины.

По данным издания, комплекс Arrow-3 в Германии всё ещё находится на ранней стадии развёртывания. Хотя радиолокационные средства в Саксонии-Анхальт, предположительно, зафиксировали пуск ракеты, возможности для её перехвата у системы не было.

Журналисты отмечают, что дальность «Орешника» достигает 5,5 тысячи километров, что позволяет ракете поражать цели на всей территории Европы. При этом существующие у Германии средства противоракетной обороны не рассчитаны на борьбу с подобными гиперзвуковыми целями.

Источники в НАТО подтвердили изданию, что Arrow-3 пока не достигла полной боеготовности. Теоретически для перехвата могла бы применяться система Patriot, однако она не предназначена для противодействия гиперзвуковым ракетам.