«Превратили в труху»: Эксперт раскрыл детали удара «Орешником» по авиазаводу под Львовом

Военный эксперт и глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с Life.ru раскрыл секрет успешности удара «Орешником» по Львовскому авиазаводу. Он напомнил, что в советскую эпоху, с 70-х по 90-е годы, активно возводились предприятия с мощной подземной инфраструктурой, спроектированные с учётом возможности выживания даже в условиях ядерной войны.

Эксперт отметил, что завод, где собирали и ремонтировали беспилотники и авиатехнику, в том числе F-16, был именно таким объектом. Как отметил специалист, беспилотники, произведённые там, были примитивны, но обладали высокой манёвренностью за счёт связи через Starlink, что позволяло им обходить ПВО на малой высоте.

Практически все эти предприятия имеют очень серьёзное углубление. Все они строились в тот советский период с учётом возможного выживания при ядерном ударе, в том числе и Львовский завод. Поэтому производства, которые там делали, беспилотники, ракеты, авиационные комплексы и так далее, были глубоко углублены и защищены. На Львовском заводе работало большое количество иностранных специалистов — как военных, так и инженерных кадров. Там собирались готовые изделия из полученных компонентов, находящихся рядом с границей. Франц Клинцевич Военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана

Клинцевич отметил, что удар гиперзвуковым комплексом «Орешник» с огромной кинетической энергией полностью уничтожил бетонные конструкции завода, превратив их в труху и нанеся противнику колоссальные потери, лишив его возможности восстанавливать и модернизировать ударные средства. По данным Минобороны России, на предприятии осуществлялся ремонт самолётов F-16 и производились ударные БПЛА.

«Мы в труху превратили этот Львовский авиационный завод, который уже не восстановить, потому что сначала надо это вычистить, а потом по-новому строить. Естественно, мы этого не дадим, и никакие изменения сделать нельзя. Это колоссальные потери для противника, в том числе по доработке, модернизации и сборке основных ударных средств, которые сегодня используют Вооружённые силы Украины в своей войне против России», — заключил Клинцевич.