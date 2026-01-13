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Регион
Опубликовано 13 января, 12:38

Зимний дресс-код: Депутаты Рады пришли на работу в куртках и шубах из-за отсутствия отопления

Депутаты Рады пришли на работу в куртках и шубах из-за отсутствия отопления

Обложка © Telegram / СИГНАЛ

Обложка © Telegram / СИГНАЛ

Даже народные избранники не смогли избежать коммунального коллапса, охватившего Киев в последние дни. Сеть пестрит снимками «крайне озадаченных» нардепов, которые, облачившись в зимние одеяния, уткнулись в свои гаджеты. Виной всему – холодные батареи в стенах Верховной рады, где отопление отсутствует.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что около 500 многоквартирных домов в столице остались без отопления. Причиной стали массовые отключения электроэнергии, вызванные российскими ударами по объектам энергоинфраструктуры в Киеве и области. В городах-спутниках, включая Ирпень и Гостомель, ожидается, что отсутствие света продлится не менее двух дней.

На фоне этих событий парламент одобрил отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны, и ожидается его назначение на должность министра энергетики.

Киев в темноте, Запад в шоке: после удара «Орешника» Зеленский умоляет о ПВО, а Сибига бежит в ООН
Киев в темноте, Запад в шоке: после удара «Орешника» Зеленский умоляет о ПВО, а Сибига бежит в ООН

Напомним, здание Верховной рады осталось без тепла и воды после прилётов. Более полумиллиона человек в украинской столице без света.

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Матвей Константинов
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