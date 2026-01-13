Зимний дресс-код: Депутаты Рады пришли на работу в куртках и шубах из-за отсутствия отопления

Даже народные избранники не смогли избежать коммунального коллапса, охватившего Киев в последние дни. Сеть пестрит снимками «крайне озадаченных» нардепов, которые, облачившись в зимние одеяния, уткнулись в свои гаджеты. Виной всему – холодные батареи в стенах Верховной рады, где отопление отсутствует.