Зимний дресс-код: Депутаты Рады пришли на работу в куртках и шубах из-за отсутствия отопления
Депутаты Рады пришли на работу в куртках и шубах из-за отсутствия отопления
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Даже народные избранники не смогли избежать коммунального коллапса, охватившего Киев в последние дни. Сеть пестрит снимками «крайне озадаченных» нардепов, которые, облачившись в зимние одеяния, уткнулись в свои гаджеты. Виной всему – холодные батареи в стенах Верховной рады, где отопление отсутствует.
Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что около 500 многоквартирных домов в столице остались без отопления. Причиной стали массовые отключения электроэнергии, вызванные российскими ударами по объектам энергоинфраструктуры в Киеве и области. В городах-спутниках, включая Ирпень и Гостомель, ожидается, что отсутствие света продлится не менее двух дней.
На фоне этих событий парламент одобрил отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны, и ожидается его назначение на должность министра энергетики.
Напомним, здание Верховной рады осталось без тепла и воды после прилётов. Более полумиллиона человек в украинской столице без света.
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