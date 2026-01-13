«Улов» за пять часов: ПВО перехватила 40 беспилотников над Крымом и другими регионами России

Дежурные средства ПВО в период с 13:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, большая часть дронов была сбита над территорией Крыма — 22 аппарата.

Ещё 7 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, 6 — над акваторией Азовского моря. Два дрона были перехвачены над Волгоградской областью и ещё два — над Ростовской. Один беспилотник уничтожили над Брянской областью.

Информация о последствиях на земле и возможных пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили склады с беспилотниками дальнего действия ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.