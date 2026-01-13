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Опубликовано 13 января, 15:49

«Улов» за пять часов: ПВО перехватила 40 беспилотников над Крымом и другими регионами России

Минобороны РФ: За пять часов ПВО уничтожила 40 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО в период с 13:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, большая часть дронов была сбита над территорией Крыма — 22 аппарата.

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Ещё 7 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, 6 — над акваторией Азовского моря. Два дрона были перехвачены над Волгоградской областью и ещё два — над Ростовской. Один беспилотник уничтожили над Брянской областью.

Информация о последствиях на земле и возможных пострадавших не уточняется.

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Ранее сообщалось, что российские войска поразили склады с беспилотниками дальнего действия ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

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Марина Фещенко
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