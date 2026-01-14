Паника украинских властей, вызванная ударом российской ракеты «Орешник», лишь усилила его политический эффект в Европе. Об этом заявил в эфире YouTube-канала историка Гленна Дизена американский политолог Гилберт Доктороу.

По мнению эксперта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, распространив сообщение об инциденте, непреднамеренно сыграл на руку России. Пытаясь предупредить ЕС об угрозе у границ союза, он лишь посеял страх среди европейцев и привлёк дополнительное внимание к возможностям российского оружия.

«Он отлично поработал на благо России, напугав европейцев до смерти. Украинцы не слишком продумывают свои заявления», — отметил Доктороу.

Политолог подытожил, что такие непродуманные заявления демонстрируют низкий уровень профессионализма украинского внешнеполитического ведомства и в конечном счёте усиливают пропагандистский эффект от удара.

Напомним, 9 января российские войска нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с использованием подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник», что вывело предприятие из строя. На этом объекте выполнялись ремонт и обслуживание авиатехники ВСУ, включая поставленные Западом истребители F-16 и самолёты МиГ-29. Кроме того, завод был задействован в производстве ударных беспилотников средней и большой дальности, которые использовались для атак на гражданскую инфраструктуру России. В подполье заявили, что некоторые украинцы обрадовались этому удару.