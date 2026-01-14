Российский истребитель Су-35 заметно превосходит американские F-16 и французские Mirage 2000 в воздушных боях на Украине. Об этом пишет специализированный американский военный журнал Military Watch Magazine.

В материале издания утверждается, что поставленные Западом F-16 и Mirage 2000 «не способны сравниться по возможностям» с Су-35. По данным Military Watch, украинским самолётам приходится действовать на минимальных высотах и далеко за линией фронта, чтобы снизить риск поражения.

Журнал отмечает, что Су-35 обладает более развитыми возможностями для ведения воздушного боя, а также современными системами радиолокационной борьбы и защиты. Также в публикации говорится, что Су-35, вероятно, уничтожил в воздушных столкновениях больше целей, чем любой другой российский истребитель.

Су-35 — многоцелевой российский истребитель поколения 4++ с современными системами обнаружения, вооружением «воздух–воздух» и комплексами РЭБ. Ранее западные СМИ не раз писали, что поставленные Киеву самолёты ограничены в применении из-за угрозы со стороны российской авиации и ПВО;