На Украине обозначили сроки окончания конфликта
Глава Николаевской ОВА Ким спрогнозировал окончание конфликта на Украине в 2026 году
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Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким прогнозирует завершение украинского конфликта в 2026 году, после чего в стране пройдут выборы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«В 2026 я ожидаю остановку войны, выборы, реализацию плана Маршалла по Украине», — сказал он.
Политик отметил, что после окончания конфликта Украина получит возможность привлечь инвесторов и реализовать экономические проекты. По его словам, этот шанс нельзя упускать, поскольку он критически важен для восстановления и развития страны.
Ранее в Кремле заявили, что Владимиру Зеленскому давно следовало бы принимать решения, способствующие миру, однако этого не происходит. При этом военные эксперты считают, что завершение конфликта в 2026 году вполне возможно, несмотря на заявления бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о невозможности этого.
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