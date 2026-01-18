На Украине обозначили сроки окончания конфликта

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким прогнозирует завершение украинского конфликта в 2026 году, после чего в стране пройдут выборы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В 2026 я ожидаю остановку войны, выборы, реализацию плана Маршалла по Украине», — сказал он.

Политик отметил, что после окончания конфликта Украина получит возможность привлечь инвесторов и реализовать экономические проекты. По его словам, этот шанс нельзя упускать, поскольку он критически важен для восстановления и развития страны.