ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 января, 06:43
3602

На Украине обозначили сроки окончания конфликта

Глава Николаевской ОВА Ким спрогнозировал окончание конфликта на Украине в 2026 году

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким прогнозирует завершение украинского конфликта в 2026 году, после чего в стране пройдут выборы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В 2026 я ожидаю остановку войны, выборы, реализацию плана Маршалла по Украине», — сказал он.

Политик отметил, что после окончания конфликта Украина получит возможность привлечь инвесторов и реализовать экономические проекты. По его словам, этот шанс нельзя упускать, поскольку он критически важен для восстановления и развития страны.

Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода
Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода

Ранее в Кремле заявили, что Владимиру Зеленскому давно следовало бы принимать решения, способствующие миру, однако этого не происходит. При этом военные эксперты считают, что завершение конфликта в 2026 году вполне возможно, несмотря на заявления бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о невозможности этого.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar