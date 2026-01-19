Стало известно, как сложилась судьба первых секретарей обкомов КПСС после распада СССР

После событий августа 1991 года и распада СССР первые секретари обкомов КПСС стремительно утратили своё политическое влияние и личную устойчивость, многие были вынуждены кардинально сменить род деятельности и доживали в нужде. По данным «Ленты.ру», их судьбы сложились по-разному, но чаще всего трагично.

К примеру, Олег Шенин, руководивший Красноярским крайкомом и входивший в партийную верхушку, был арестован после провала ГКЧП, а впоследствии активно участвовал в коммунистическом движении. Он умер в 2009 году, не сумев вернуться в большую политику. Геннадий Колбин, возглавлявший парторганизации в Ульяновске и Казахстане, в постсоветское время работал на второстепенных ролях, в январе 1998 года скончался в метро, его тело несколько дней не могли опознать.

Волгоградский руководитель Владимир Калашников, отстранённый от власти в результате массовых митингов в 1990 году, вышел на пенсию, переехал в Подмосковье, а в 2008 году погиб под колёсами электрички. Владимир Миндолин из Новосибирска ушёл из политики в преподавание, а затем стал художественным руководителем театра в Академгородке.

Ранее профессор МГУ объяснил, какую роль в крахе СССР сыграли экономические факторы и неудачные реформы. По его словам, антиалкогольная кампания стала «одним из гвоздей в крышку гроба СССР», но таких «гвоздей» было много, а главная проблема — в отсутствии у власти продуманной стратегии.