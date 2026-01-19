Думали, чернила: Врачи «проморгали» некроз у пациентки, и ей пришлось отрезать руку

В Шотландии женщина лишилась руки после того, как врачи не смогли вовремя распознать опасное заболевание, вызванное тромбозом. Трагическую историю жительницы Эдинбурга Лоррейн Петти описывает LADBible.

В октябре 2025 года Лоррейн заметила, что пальцы на правой руке начали темнеть. Сначала она решила, что это синяки на фоне диабета, однако цвет кожи быстро изменился — от фиолетового до почти чёрного.

Женщина обратилась в приёмное отделение, но там её состояние не сочли критическим. Как рассказала дочь пациентки, медсестра предположила, что потемнение может быть связано со следами чернил: «это могут быть следы чернил от газет». Несмотря на то что Лоррейн газет не читала, а обследование не выявило переломов, врачи поставили диагноз «ушибы» и отправили её домой.

Однако состояние пациентки продолжало ухудшаться. Тогда родственники отвезли её в другую больницу, где медики диагностировали некроз, вызванный тромбом, перекрывшим кровоток в руке. Лоррейн срочно прооперировали, но время было упущено: некроз зашёл слишком глубоко, и руку спасти не удалось — врачи приняли решение об ампутации.

После операции женщина провела в больнице около месяца, затем её выписали домой. Позже состояние Лоррейн вновь ухудшилось, и спасти её не удалось.

Родственники уверены, что к трагедии привела поздняя диагностика тромбоза и затянутое лечение. По словам семьи, врачи также не объяснили, почему у женщины изначально образовался тромб.

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