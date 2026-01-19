Казак Юрий Петров получил звание Героя РФ за подвиги при освобождении Северска

Президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации военнослужащих, отличившихся в ходе операции по освобождению Северска. Среди удостоенных высшей государственной награды — казак Луганского округа Всевеликого войска Донского Юрий Петров. На церемонии награждения российский лидер отметил, что бойцам пришлось действовать в крайне сложных условиях, прорывая глубоко эшелонированную оборону противника

Юрий Петров стал тринадцатым казаком, получившим звание Героя России. В наградных документах указано, что под его командованием расчёт орудия уничтожил пять артиллерийских орудий, четыре самоходные артиллерийские установки, две станции радиоэлектронной борьбы, более 40 пунктов управления БПЛА, три склада с боеприпасами и значительное количество живой силы противника. Эти действия напрямую способствовали оперативному окружению и освобождению Северска.

Награждение является свидетельством высокой оценки государством мужества и профессионализма казаков, а также подтверждает историческую роль казачества как силы, стоящей на службе Отечеству.