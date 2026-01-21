Военный эксперт раскрыл преимущества российской РСЗО «Сарма» над американской HIMARS

Российская реактивная система залпового огня «Сарма», созданная на основе более ранних комплексов «Смерч» и «Торнадо-С», обладает существенным тактическим преимуществом благодаря дальности стрельбы до 120 километров, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, отечественная РСЗО значительно превосходит возможности американской HIMARS, чья максимальная дальность составляет около 80 километров.

Ключевым отличием «Сармы» является переход от площадного поражения к высокоточным ударам, поскольку каждый её снаряд управляем и действует по принципу ракеты, поражая конкретные цели с большим количеством взрывчатки. Военный эксперт подчеркнул, что боевая машина уже доказала высокую эффективность на СВО.

«Это, конечно, российская разработка. Была основа. Она доработана чисто нашими наработками, это чисто наше ноу-хау. Ну, и я думаю, что не стоит называть его «российским HIMARS». Назовём его так, как его назвали, потому что по ряду характеристик он превосходит аналоги», — отметил специалист в беседе с 360.ru.

Ранее российские инженеры представили многофункциональный наземный робототехнический комплекс «Импульс». Подразделения на СВО получили сотни таких роботов для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов, обустройства блиндажей и окопов, а также для размещения вооружения.