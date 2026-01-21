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Опубликовано 21 января, 16:13

Песков не стал вмешиваться в борьбу Госдумы со «слежкой‎» камер за депутатами с балкона

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Госдума самостоятельно определяет регламент работы фотографов по освещению заседаний нижней палаты парламента. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым прокомментировал ситуацию с запретом на съёмку депутатов.

«Дума сама определяет режим освещения работы депутатов. Это её прерогатива»,напомнил спикер Кремля.

Журналист в своём посте отметил, что не припоминает подобных запретов за долгий срок — 16 лет — работы в Кремлёвском пуле.

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Напомним, сегодня стало известно, что сотрудникам прессы ограничат доступ на балкон для съёмки в зале пленарных заседаний ГД. Теперь там смогут снимать только операторы федеральных телеканалов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «подсматривание» за работой депутатов «не мужским поступком». Этому предшествовала пара неловких моментов с депутатами. К примеру, Павел Федяев попал в кадр читающим мемуары нацистского офицера Рудольфа Петерсхагена во время заседания, где обсуждался государственный бюджет.

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