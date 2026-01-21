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Опубликовано 21 января, 18:51

Офицер ССО Украины измывался над российскими пленными в соцсетях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Командир группы 140-го центра сил специальных операций (ССО) Украины выкладывал в соцсетях посты, где глумился над захваченными российскими военнослужащими. Об этом сообщили российские силовые структуры.

«На одном из фото головорезы Семенюка демонстрируют взятых в плен российских солдат. Примечательно, что они пририсовали пленным вместо лиц эмодзи клоунов, видимо, считая, что это очень смешно», приводит ТАСС слова источника.

Кроме того, на странице группы Семенюка размещали видео с вторжением ВСУ в Курскую область.

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Ранее российские силовики заявили, что в Сумской области ликвидировали отдельное формирование ССО. Операцию провели подразделения группировки «Север». Уничтожили подразделение, входившее в состав отдельного рейнджерского полка ССО. Командира группы 140-го центра ССО Украины, капитана Леонида Семенюка с позывным Флип ликвидировали осенью.

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Лия Мурадьян
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