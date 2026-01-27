Вооружённые силы Украины могут пойти на капитуляцию уже к 15 мая, спрогнозировал военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, к этому сроку Армия России способна взять под контроль ключевые города Донбасса: Славянск и Краматорск.

Темпы продвижения ВС РФ не зависят от давления со стороны США. К исходу ключевые населённые пункты будут взяты, но для полного освобождения всего Донбасса потребуется больше времени из-за значительной концентрации сил противника. И хоть называть точные сроки поражения Украины преждевременно, косвенные предпосылки этого сценария уже есть.

«Фронт трещит, и многие [украинские] солдаты дезертируют. Но такого обрушения, как бы нам хотелось, пока не наблюдается», — заключил собеседник NEWS.ru.

Тем временем в Верховной раде Украины растёт число депутатов, которые непублично говорят о готовности к компромиссам по вопросу полного вывода ВСУ из Донбасса. Обсуждения происходят преимущественно тет-а-тет из-за опасений уголовного преследования, но, по информации украинских парламентариев, такие настроения в Раде действительно присутствуют.