Авиация Украины лишилась одного из самых ценных и сложных для восполнения образцов техники в результате удара российских сил — вертолёта Ми-24. Это подтверждает авторитетное военно-аналитическое издание Military Watch Magazine после изучения данных Минобороны РФ.

«Один из вертолётов — советский ударный вертолёт Ми-24, один из самых ценных на вооружении Украины, который особенно трудно заменить, а другой — многоцелевой вертолёт Ми-8, неоднократно использовавшийся для авиационной поддержки», — пишут военные эксперты.

Уничтожение Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке аэродрома Канатово. Видео © Минобороны РФ

Потери такой техники наносят серьёзный удар по боевым возможностям ВСУ. Всё произошло на вертолётной площадке аэродрома Канатово Кировоградской области, что подтверждает видео Минобороны РФ. Комментируя атаку, украинский специалист по радиоэлектронной борьбе и советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов отметил, что «Герани» управлялись вручную на малой высоте, чтобы оставаться вне поля зрения радаров. По его словам, поблизости не было других российских беспилотников, которые могли бы передавать команды во время атаки.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35 значительно превосходит поставленные Украине западные истребители F-16 и Mirage 2000 в воздушных боях. Американские и французские самолёты не способны конкурировать с «Сушкой», из-за чего авиации ВСУ приходится действовать на минимальных высотах и вдали от линии фронта.