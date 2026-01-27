Ветеран СВО Большой рассказал, как выполнил боевую задачу после ранения в руку

Путь от демобилизации до реального возвращения к мирной жизни является одним из самых сложных испытаний для ветерана. Об этом свидетельствует опыт участника СВО Юрия Назаровца с позывным Большой. В беседе с сайтом MK.ru он отметил, что после фронта человек продолжает жить в ином ритме, сталкиваясь с бессонницей, раздражением и отчуждением от прежних интересов и окружения.

Получив повестку осенью 2022 года, Юрий, ранее работавший начальником производства, сознательно отправился в военкомат и был направлен в пехотное подразделение. Первую операцию в районе Кременной он вспоминает как резкое погружение в реальность СВО, где появились первые раненые, но также зародилась фронтовая дружба.

Его служба продолжалась до 2024 года и завершилась после тяжёлого ранения. Выполняя задачу по сбору разведданных, боец ВС РФ несколько суток передвигался ползком, а при отходе рядом разорвался снаряд. Военный перестал чувствовать руку. Справившись с шоком и самостоятельно оказав себе первую помощь, Большой сумел выйти к своим и передать ценные сведения. Его благополучно эвакуировали и доставили в госпиталь.

«Сам сделал перевязку, затампонировал раны, пил сладкую воду, чтобы не терять сознание. Последний укол сделал в 7:45. После этого, в бронежилете, каске и с оружием, как и полагается, вышел к своим и передал ротному тетрадь с записями», — рассказал ветеран.

Ранее ветеран СВО, мастер спорта по тяжёлой атлетике Сергей Гавринев рассказал, как, получив тяжёлое ранение и лишившись ноги, не только вернулся к активной жизни, но и помогает в реабилитации другим раненым. После атаки ВСУ его вынесли с поля боя товарищи, а своевременно наложенный жгут позволил избежать критической кровопотери.