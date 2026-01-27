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Опубликовано 27 января, 14:49

«Линия фронта падёт»: Картаполов предрёк ерепенящемуся Зеленскому неминуемый крах

Картаполов предрёк обвал фронта ВСУ и вынужденные решения Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Проблемы украинской армии очевидны, а обвал линии фронта лишь вопрос времени. Если Владимир Зеленский будет медлить и не согласится на мирный договор, Киев ждёт крах. Об этом в разговоре с корреспондентом Life.ru высказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Глава думского Комитета по обороне предрёк ВСУ крах. Видео © Life.ru

«Проблема ВСУ очевидна — это всем понятно, и обвал фронта не за горами, поэтому, несмотря на заявления господина Зеленского, что он что-то там не будет делать, он всё сделает так, как придётся сделать», — сказал Картаполов.

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Напомним, в конце прошлой недели в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел дружелюбия на встрече и призвал не ждать быстрых результатов. Тем не менее в Белом доме оценили на отлично ход мирных переговоров. Следующая встреча запланирована на 1 февраля.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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