Проблемы украинской армии очевидны, а обвал линии фронта лишь вопрос времени. Если Владимир Зеленский будет медлить и не согласится на мирный договор, Киев ждёт крах. Об этом в разговоре с корреспондентом Life.ru высказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Глава думского Комитета по обороне предрёк ВСУ крах. Видео © Life.ru

«Проблема ВСУ очевидна — это всем понятно, и обвал фронта не за горами, поэтому, несмотря на заявления господина Зеленского, что он что-то там не будет делать, он всё сделает так, как придётся сделать», — сказал Картаполов.