В Госдуме призвали штрафовать на 3 млн рублей за показ «Рэмбо» и сериала «Клан Сопрано»

Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что за фильмы вроде «Рэмбо» и сериала «Клан Сопрано» нужно бить по карману — штрафовать до 3 млн рублей. Парламентарий проголосовал за законопроект о наказании за контент, противоречащий традиционным ценностям, и привёл конкретные примеры.

Во второй части «Рэмбо» герой «воюет с нашими инструкторами во Вьетнаме», а в следующей — «с советской армией в Афганистане».

«Наши военные преподносятся в уничижительном свете, даже оскорбляющем. Везде декларируется превосходство американской армии над советской», — возмутился Марченко в беседе с RT.

Особое недовольство вызвал «Клан Сопрано», где «девушки лёгкого поведения — это русские». Депутат подчеркнул: он не против американского кино как такового, но против образов, унижающих национальное достоинство. Если текущий законопроект о традиционных ценностях не покроет такие случаи, Марченко обещает внести отдельную инициативу.

«Если эти фильмы, о которых я сказал, подпадают под эту формулировку, тогда новый закон не нужен. Этот вопрос будет решён этим законом... А если не подпадают, тогда я внесу новый закон», — указал парламентарий.

А ранее Life.ru рассказывал, что в телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом была затронута идея обмена фильмами, пропагандирующими традиционные ценности. Как сообщил Путин, глава Белого дома позитивно воспринял данное предложение, выразив свою заинтересованность в реализации. Позднее автор идеи о кинообмене РФ и США предложил начать с 10 лучших фильмов.