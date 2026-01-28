Песков назвал прошедшие в ОАЭ переговоры чувствительными и очень сложными

Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в крайне непростой обстановке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что публичное освещение отдельных деталей этих деликатных обсуждений может помешать достижению прогресса.

«Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.