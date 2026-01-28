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Опубликовано 28 января, 14:06

Песков назвал прошедшие в ОАЭ переговоры чувствительными и очень сложными

Обложка © Х / SEPeaceMissions

Обложка © Х / SEPeaceMissions

Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в крайне непростой обстановке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что публичное освещение отдельных деталей этих деликатных обсуждений может помешать достижению прогресса.

«Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля
Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональда Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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