Песков назвал прошедшие в ОАЭ переговоры чувствительными и очень сложными
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Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в крайне непростой обстановке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что публичное освещение отдельных деталей этих деликатных обсуждений может помешать достижению прогресса.
«Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональда Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.
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