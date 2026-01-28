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Опубликовано 28 января, 18:34

Новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдёт без Уиткоффа и Кушнера

Обложка © TACC / EPA / LUDOVIC MARIN

Обложка © TACC / EPA / LUDOVIC MARIN

Американский cпецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в сенатском комитете по иностранным делам.

«Участие США [в следующем раунде переговоров] возможно, но это не будут Стив [Уиткофф] и Джаред [Кушнер]», — сказал Рубио.

Рубио рассказал о ключевом пункте спора в переговорах по Украине
Рубио рассказал о ключевом пункте спора в переговорах по Украине

Напомним, что новый раунд трёхсторонних переговоров по ситуации на Украине начнётся 1 февраля. До этого 23-24 января в Абу-Даби состоялся диалог делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональда Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.

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Полина Никифорова
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