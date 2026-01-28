Новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдёт без Уиткоффа и Кушнера

Американский cпецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в сенатском комитете по иностранным делам.

«Участие США [в следующем раунде переговоров] возможно, но это не будут Стив [Уиткофф] и Джаред [Кушнер]», — сказал Рубио.