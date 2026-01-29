В деле об атаках украинских БПЛА на аэродромы РФ появились первые обвиняемые

Появились первые четверо обвиняемых в уголовном деле о нападении украинских беспилотников, вылетавших из фур, на российские военные аэродромы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идёт о дальнобойщиках, которых следствие считает членами преступной группы, занимавшейся доставкой смертоносного груза до места атак.

Накануне суд санкционировал продление ареста двум из них — Михаилу Рюмину и Сергею Канурину, которых обвиняют в пособничестве террористической деятельности. В своих показаниях оба мужчины отрицают осведомлённость о характере перевозимого, утверждая, что стали жертвами обмана.

Как стало известно газете, аналогичные обвинения предъявлены ещё двум водителям — Александру Зайцеву и Андрею Меркурьеву. Согласно версии обвинения, все они состояли в устойчивой группировке, чьей задачей была скрытная переброска контейнеров с FPV-беспилотниками к определённым военным объектам на территории России.

Напомним, 1 июня украинские вооружённые силы провели масштабную операцию «Паутина», атаковав беспилотниками российские аэродромы в пяти регионах. Согласно расследованию, для нанесения ударов дроны тайно доставлялись к местам запуска в грузовом фургоне, в организации этих перевозок подозревается 37-летний уроженец Донецка, объявленный в федеральный розыск.