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Опубликовано 29 января, 08:37

Дроны из фур: В громком деле о налётах на аэродромы появились первые обвиняемые

Коммерсант: В деле о налётах дронов ВСУ из трейлеров появились первые обвиняемые

Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © VK / Чита ЧП

Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © VK / Чита ЧП

В уголовном деле о налётах украинских беспилотников на российские военные аэродромы появились первые обвиняемые. Как сообщает «КоммерсантЪ», фигурантами стали четверо водителей фур, которых следствие считает участниками организованной группы, доставлявшей трейлеры с дронами к местам атак.

По данным издания, под стражей остаются дальнобойщики Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Им вменяют причастность к террористической операции СБУ. Сами обвиняемые утверждают, что не знали о содержимом грузов и были использованы «втемную».

Также в деле фигурируют ещё два водителя — Александр Зайцев и Андрей Меркурьев. Следствие полагает, что все четверо входили в специально созданную группу, занимавшуюся перевозкой контейнеров с FPV-дронами к военным объектам.

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Напомним, 1 июня украинские вооружённые силы провели масштабную операцию «Паутина», атаковав беспилотниками российские аэродромы в пяти регионах. Согласно расследованию, для нанесения ударов дроны тайно доставлялись к местам запуска в грузовом фургоне, в организации этих перевозок подозревается 37-летний уроженец Донецка, объявленный в федеральный розыск.

Ранее Минобороны РФ сообщало о пресечении попытки ВСУ повторить подобную операцию.

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Марина Фещенко
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