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Опубликовано 29 января, 11:00

L`Antidiplomatico: Переговоры по Украине проходят на фоне явного доминирования России

Переговоры в Абу-Даби. Обложка © mohamedbinzayed

Переговоры в Абу-Даби. Обложка © mohamedbinzayed

Текущие переговоры по Украине происходят в контексте явного доминирования России на фронте. Об этом пишет L'Antidiplomatico. При этом, как отмечает издание, президент США Дональд Трамп уже говорил о «весьма позитивных» сдвигах в отношениях между Украиной и Россией, ссылаясь на трёхсторонние встречи в Абу-Даби, где участвовали представители всех трёх сторон – Москвы, Киева и Вашингтона.

«Эти намеренно расплывчатые заявления прозвучали в деликатный момент конфликта, <...> когда Россия продолжает наступать, а международное сообщество усиливает давление с целью поиска путей для переговоров», — говорится в публикации.

По данным издания, Москва продолжает настаивать на конкретных условиях в ходе переговорного процесса. Кремль рассматривает полный вывод украинских войск из восточных регионов, в частности из Донбасса, как ключевое требование для достижения любого мирного соглашения.
Новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдёт без Уиткоффа и Кушнера
Новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдёт без Уиткоффа и Кушнера

Напомним, что новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине начнётся 1 февраля. Ранее, 23-24 января, в Абу-Даби уже состоялся диалог делегаций России, Украины и Соединённых Штатов. По итогам тех консультаций источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, подробности которых не подлежат разглашению. Известно и то, что в следующем раунде переговоров не примут участия спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

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Наталья Демьянова
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