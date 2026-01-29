L`Antidiplomatico: Переговоры по Украине проходят на фоне явного доминирования России
Переговоры в Абу-Даби. Обложка © mohamedbinzayed
Текущие переговоры по Украине происходят в контексте явного доминирования России на фронте. Об этом пишет L'Antidiplomatico. При этом, как отмечает издание, президент США Дональд Трамп уже говорил о «весьма позитивных» сдвигах в отношениях между Украиной и Россией, ссылаясь на трёхсторонние встречи в Абу-Даби, где участвовали представители всех трёх сторон – Москвы, Киева и Вашингтона.
«Эти намеренно расплывчатые заявления прозвучали в деликатный момент конфликта, <...> когда Россия продолжает наступать, а международное сообщество усиливает давление с целью поиска путей для переговоров», — говорится в публикации.
По данным издания, Москва продолжает настаивать на конкретных условиях в ходе переговорного процесса. Кремль рассматривает полный вывод украинских войск из восточных регионов, в частности из Донбасса, как ключевое требование для достижения любого мирного соглашения.
Напомним, что новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине начнётся 1 февраля. Ранее, 23-24 января, в Абу-Даби уже состоялся диалог делегаций России, Украины и Соединённых Штатов. По итогам тех консультаций источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, подробности которых не подлежат разглашению. Известно и то, что в следующем раунде переговоров не примут участия спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
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