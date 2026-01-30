ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по украинскому ВПК
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ВС России нанесли серию мощных ответных ударов по военно-промышленному комплексу Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, за период с 24 по 30 января был нанесён один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК.
Также ударам подверглись радиолокационные станции, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 153 районах. Российская противовоздушная оборона за этот же период выявила и подавила 111 украинских беспилотников самолётного типа, не допустив их до целей на территории РФ.
Параллельно подразделения группировки войск «Север» в ходе активных боевых действий установили полный контроль над населённым пунктом Белая Берёза в Сумской области.
Ранее Life.ru писал, что наши бойцы уничтожили склады хранения вражеских беспилотников дальнего действия. Под поражение также попали тренировочные площадки операторов и временные пункты дислокации украинских войск и иностранных наёмников.
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