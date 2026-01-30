ВС России нанесли серию мощных ответных ударов по военно-промышленному комплексу Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, за период с 24 по 30 января был нанесён один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК.

Также ударам подверглись радиолокационные станции, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 153 районах. Российская противовоздушная оборона за этот же период выявила и подавила 111 украинских беспилотников самолётного типа, не допустив их до целей на территории РФ.

Параллельно подразделения группировки войск «Север» в ходе активных боевых действий установили полный контроль над населённым пунктом Белая Берёза в Сумской области.

Ранее Life.ru писал, что наши бойцы уничтожили склады хранения вражеских беспилотников дальнего действия. Под поражение также попали тренировочные площадки операторов и временные пункты дислокации украинских войск и иностранных наёмников.