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Опубликовано 30 января, 09:23

ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по украинскому ВПК

Обложка © Telegram/ Минобороны

Обложка © Telegram/ Минобороны

ВС России нанесли серию мощных ответных ударов по военно-промышленному комплексу Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, за период с 24 по 30 января был нанесён один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК.

Также ударам подверглись радиолокационные станции, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 153 районах. Российская противовоздушная оборона за этот же период выявила и подавила 111 украинских беспилотников самолётного типа, не допустив их до целей на территории РФ.

Параллельно подразделения группировки войск «Север» в ходе активных боевых действий установили полный контроль над населённым пунктом Белая Берёза в Сумской области.

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

Ранее Life.ru писал, что наши бойцы уничтожили склады хранения вражеских беспилотников дальнего действия. Под поражение также попали тренировочные площадки операторов и временные пункты дислокации украинских войск и иностранных наёмников.

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Алиса Хуссаин
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