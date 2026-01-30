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Регион
Опубликовано 30 января, 13:38

Зеленский: Система энергетики Украины не подвергалась атакам в ночь на 30 января

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Энергетическая инфраструктура Украины не подвергалась атакам со стороны РФ в течение ночи с 29 на 30 января. Об этом проинформировал главарь киевского режима Владимир Зеленский в личном блоге в сети.

«За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам», — написал он.

Зеленский заявил, что Украина останавливает удары по энергетике РФ
Зеленский заявил, что Украина останавливает удары по энергетике РФ

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу, на которую Путин согласился. После этого Зеленский выступил с заявлением.

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Вероника Бакумченко
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