Энергетическая инфраструктура Украины не подвергалась атакам со стороны РФ в течение ночи с 29 на 30 января. Об этом проинформировал главарь киевского режима Владимир Зеленский в личном блоге в сети.

«За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам», — написал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу, на которую Путин согласился. После этого Зеленский выступил с заявлением.