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Опубликовано 4 февраля, 10:49

Politico: Переговоры по Украине в Абу-Даби могут быть результативнее, чем все ожидают

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vinnikava Viktoryia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vinnikava Viktoryia

Переговоры по Украине в Абу-Даби могут оказаться куда результативнее, чем думают. По данным Politico, участники демонстрируют «более конструктивный подход».

Второй раунд начнётся 4 феврал и ожидается, что продолжится 5-го. Формат трёхсторонний: представители России, США и Украины.

Российскую делегацию, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, снова возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков. Американскую сторону — спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, участие которого подтвердил Белый дом. Со стороны Украины главой делегации остаётся секретарь СНБО Рустем Умеров.

Ранее Зеленскому выставили условие для успешной встречи в Абу-Даби. Как отмечают СМИ, переговоры пройдут успешно, если главарь киевского режима согласится пойти на уступки.

Al Khaleej: Визит лидера ОАЭ в Москву особо важен на фоне переговоров в Абу-Даби
Al Khaleej: Визит лидера ОАЭ в Москву особо важен на фоне переговоров в Абу-Даби

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Никита Никонов
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