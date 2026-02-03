Генсек НАТО сообщил о готовности Зеленского к сделке с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что Владимир Зеленский не исключает возможности заключения соглашения с Москвой. По словам Рютте, экс-комик полностью открыт для диалога, однако итоговые договорённости должны быть удовлетворительными для всех участников процесса, и в первую очередь для самой Украины.

Как пишет The Guardian, генсек НАТО также отметил, что подобная позиция Киева заставляет задуматься о реальной серьёзности намерений Москвы. Рютте выразил надежду на то, что российская сторона действительно готова к конструктивным шагам в направлении урегулирования.