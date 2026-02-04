В Кремле заявили, что СВО продолжится до решений Киева по мирному урегулированию
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Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку Киев пока не принял решений, необходимых для мирного урегулирования конфликта. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Москве при этом заявляют о готовности к переговорам и отмечают, что возможность дипломатического решения остается.
«Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается», — сказал пресс-секретарь.
Напомним, до 1 февраля Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине по просьбе президента США Дональда Трампа. В ночь на 3 февраля после истечения срока действия «энергетического перемирия» ВС РФ нанесли очередной удар по целям на Украине. Воздушная тревога была объявлена на большей части страны. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве.
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