В Кремле заявили, что СВО продолжится до решений Киева по мирному урегулированию

Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку Киев пока не принял решений, необходимых для мирного урегулирования конфликта. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Москве при этом заявляют о готовности к переговорам и отмечают, что возможность дипломатического решения остается.