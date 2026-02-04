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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 4 февраля, 10:25
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В Кремле заявили, что СВО продолжится до решений Киева по мирному урегулированию

Обложка © Минобороны

Обложка © Минобороны

Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку Киев пока не принял решений, необходимых для мирного урегулирования конфликта. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Москве при этом заявляют о готовности к переговорам и отмечают, что возможность дипломатического решения остается.

«Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается», — сказал пресс-секретарь.

Песков: Россия поражает цели, связанные с военным комплексом Украины
Песков: Россия поражает цели, связанные с военным комплексом Украины

Напомним, до 1 февраля Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине по просьбе президента США Дональда Трампа. В ночь на 3 февраля после истечения срока действия «энергетического перемирия» ВС РФ нанесли очередной удар по целям на Украине. Воздушная тревога была объявлена на большей части страны. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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