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Опубликовано 5 февраля, 18:12

Борт с вернувшимися по обмену военнопленными сел в Подмосковье

Самолёт Ил-76МД с российскими военнослужащими, освобождёнными в рамках обмена пленными, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Борт с вернувшимися по обмену военнопленными сел в Подмосковье. Видео © «Звезда»

Посредниками в гуманитарной операции выступили Объединённые Арабские Эмираты и США. Все военнослужащие будут направлены на прохождение лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Киев получил из плена военного, который более трёх лет считался погибшим
Киев получил из плена военного, который более трёх лет считался погибшим

Напомним, сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157 человек. Также в обменные списки попали трое курян, которых вернули российской стороне. Life.ru уже публиковал трогательные кадры общения российских пленных с близкими по телефону.

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Обложка © «Звезда»

Полина Никифорова
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