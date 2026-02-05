Самолёт Ил-76МД с российскими военнослужащими, освобождёнными в рамках обмена пленными, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Борт с вернувшимися по обмену военнопленными сел в Подмосковье. Видео © «Звезда»

Посредниками в гуманитарной операции выступили Объединённые Арабские Эмираты и США. Все военнослужащие будут направлены на прохождение лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.