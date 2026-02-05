Борт с вернувшимися по обмену военнопленными сел в Подмосковье
Самолёт Ил-76МД с российскими военнослужащими, освобождёнными в рамках обмена пленными, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Борт с вернувшимися по обмену военнопленными сел в Подмосковье. Видео © «Звезда»
Посредниками в гуманитарной операции выступили Объединённые Арабские Эмираты и США. Все военнослужащие будут направлены на прохождение лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Напомним, сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157 человек. Также в обменные списки попали трое курян, которых вернули российской стороне. Life.ru уже публиковал трогательные кадры общения российских пленных с близкими по телефону.
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