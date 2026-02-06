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Опубликовано 6 февраля, 05:31
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Озвучены сроки подготовки мирного договора между Россией и Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Выработка мирного документа по урегулированию на Украине займёт не менее полутора месяцев. Об этом ТAСС сообщил источник, знакомый с ходом переговорного процесса в Абу-Даби.

«Идёт очень многоплановая и поэтапная работа. За месяц уложиться — нет, вряд ли. И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так времени, конечно, уйдёт больше», — сказал собеседник агентства.

Украина настаивает на гарантиях безопасности для Одессы в мирных переговорах
Украина настаивает на гарантиях безопасности для Одессы в мирных переговорах

Напомним, 4-5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трёхсторонних консультаций с участием России, США и Украины. По их итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о достижении договорённости об обмене 314 военнопленными. Представители Москвы и Киева намерены продолжить обсуждение мирного урегулирования в ближайшие недели. Первый раунд аналогичных трёхсторонних переговоров прошёл 23-24 января также в столице ОАЭ. Российскую делегацию тогда возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

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Наталья Афонина
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