Вклад шейха ОАЭ и 20 чеченцев: Кадыров раскрыл детали обмена военнопленными с Украиной

В результате первого в 2026 году обмена военнопленными на родину вернулись 20 бойцов из Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Чеченцы вернулись из украинского плена. Видео © Telegram / Рамзан Кадыров

По его словам, в ходе обмена, состоявшегося в четверг, Министерство обороны России вернуло 157 российских военнослужащих, 20 из которых — чеченцы. Кадыров отметил, что его команда давно занималась вопросом их освобождения. Он также выразил благодарность президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за участие в решении этого вопроса.

Глава Чечни подчеркнул, что работа по возвращению пленных ведётся в республике системно и на постоянной основе. Он выделил «большую работу» регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством премьер-министра Чечни Магомеда Даудова и депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. Кадыров заверил, что его команда и впредь будет использовать все доступные механизмы для содействия возвращению российских военнослужащих домой.

Ранее глава правительства Чечни Магомед Даудов заявил, что в зону спецоперации из Чеченской Республики отправились свыше 67 тысяч бойцов. По его словам, в конкретно в боевых действиях участвуют около 14 тысяч чеченцев, среди которых работники Минобороны, Росгвардии, а также солдаты «Ахмата».