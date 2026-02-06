Когда в холодильнике пусто, а есть хочется, в СССР готовили этот суп — легендарный рецепт «Крестьянского»

В советском быту всё держалось на умении выкручиваться. Магазины пустели быстрее, чем их успевали пополнять, продукты доставались по блату или случайно, а хозяйки каждый день решали одну и ту же задачу: как из минимума сделать максимум — накормить семью так, чтобы было вкусно, сытно и надолго хватило. Именно в такой реальности рождались блюда, ставшие сегодня домашней классикой. Не из излишеств, а из смекалки.

Фасолевый суп «Крестьянский» как раз из этой серии. Его готовили повсеместно — в коммуналках, квартирах-«хрущёвках», рабочих общежитиях, школьных столовых. Фасоль стоила недорого, хранилась бесконечно, хорошо насыщала и не требовала дорогих добавок. Мясо в него чаще не клали вовсе: по тем временам это был скорее праздник, чем повседневность. Такой суп был опорой — тёплый, простой, честный. Поставил большую кастрюлю — и семья сыта до самого вечера.

Что нужно для самого вкусного супа из СССР: Ингредиенты (на 3 литра)

Тот самый рецепт времён СССР: готовим дома суп «Крестьянский». Фото © ТАСС / Витченко Владимир

Сегодня «Крестьянский» суп незаслуженно забыт, хотя в своей философии он абсолютно современный: минимум ингредиентов, максимум пользы и насыщенности. И главное — он удивительно вкусный, если приготовить его правильно.

Фасоль — около 300 г.

Картофель — 3 средние шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 головка.

Рисовые хлопья — 1/2 стакана или 2–3 ст. л. обычного риса, но тогда время варки чуть увеличится.

Вода — 3 л.

Растительное масло — для обжаривания.

Соль, лавровый лист, перец горошком — по вкусу.

Свежая зелень — для подачи.

Как приготовить «Крестьянский» суп: пошаговый рецепт

Фасолевый суп «Крестьянский»: ингредиенты и пошаговый рецепт. Фото © РИА «Новости» / Александр Гальперин

Сухую фасоль лучше замочить заранее — хотя бы на несколько часов. Так она сварится мягкой, а кожура не будет жёсткой. Замачивание, промывка и предварительная варка — стандартная схема, которую на советских кухнях знали наизусть. Картофель нарежьте кубиком, лук — мелко, морковь — как удобнее: кубиком или крупной стружкой. В кастрюле вскипятите воду, добавьте лавровый лист, горошинки перца и немного соли. Отправьте туда картофель. Тем временем на сковороде слегка обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и дайте ей прогреться — это сделает вкус супа глубже. Когда картофель начал смягчаться, переложите в кастрюлю фасоль, поджарку и рисовые хлопья. Хлопья быстро разойдутся, слегка загустят бульон и придадут супу ту самую «домашнюю» плотность. Если используете обычный рис — ориентируйтесь на его готовность. В конце попробуйте суп на соль, дайте ему немного «подружиться» под крышкой — и можно разливать по тарелкам. Горсть свежей зелени сверху вернёт супу ту простую красоту, которая делает советские рецепты такими уютными.

Этот суп — маленький привет из эпохи, где вкус создавался не за счёт изобилия, а благодаря умению обращаться с самым простым набором продуктов. И, как ни странно, именно поэтому он до сих пор работает безотказно: сытно, тепло, душевно. А ранее Life.ru рассказывал про волшебный бульон! Это блюдо давали в элитных санаториях СССР, а сейчас оно незаменимо при ОРВИ.